ABD'den sert Kaşıkçı açıklaması: Cinayetin sorumlusu Veliaht Prens Selman'dır

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu. Haley "Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz saatlerde Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının sürdüğünü, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını belirtmişti.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim tarihinde İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü ve cinayetin emrinin Veliaht Prens Selman tarafından verildiği sıkça iddia edilmişti. CIA, cinayetle ilgili hazırladığı raporda Bin Selman'ın cinayetle bağlantısı olduğunu belirtmiş ancak ABD Başkanı Donald Trump bağlantıyı kanıtlayan kesin bir bulgu olmadığını söylemişti.

Haley, geçtiğimiz haftalarda sene sonunda BM'deki görevini bırakacağını açıklamıştı.