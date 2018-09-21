T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Serkan Gölge kararına tepki

Gülen yapılanmasına ilişkin dava kapsamında yargılanan ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin hapis cezası düşürüldü. Kararı memnuniyetle karşılayan ABD, NASA çalışanı Gölge'nin serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yineledi.

21 Eylül 2018 02:41

Adana'daki mahkeme, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin hapis cezasını Çarşamba günü 7,5 yıldan 5 yıla düşürdü ve terör örgütü üyeliği mahkûmiyetini terör örgütüne yardım etmeye çevirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti ancak davanın "güvenilir delilden yoksun" olduğunu ifade etti. Gölge'nin serbest bırakılmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanlığı, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, çifte vatandaşlığı bulunan 36 yaşındaki Gölge, 2016 yazında eşi ve iki çocuğuyla ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gitmişti. Gölge, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye döneceği sırada ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''casusluk'' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Gölge, Gülen yapılanmasına ilişkin Hatay'da görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,AP/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GülenABDSerkan GölgeABD NASAGölgeNASADışişleri BakanlığıPerşembeABD Dışişleri BakanlığıTürkiyeTemmuzHatayDeutsche Welle Türkçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24