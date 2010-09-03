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Ekonomi

ABD'DEN SEL KREDİSİ ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 20:15

-ABD'DEN SEL KREDİSİ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Hazine Müsteşarlığı ile ABD Büyükelçiliği arasında, taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi için sağlanacak hibeye ilişkin anlaşma imzalandı. Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Fizibilite Çalışmasının finansmanı amacıyla ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansından (US TDA) sağlanacak 507 bin 420 dolar tutarındaki hibeye ilişkin anlaşmanın, Hazine Müsteşarlığı ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği arasında Ankara'da imzalandığı bildirildi. Açıklamaya göre, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi tarafından yürütülecek proje kapsamında sağlanan hibe ile taşkın tahmini modeli geliştirmede en kritik veri olan arazi verileri ile mevcut taşkın uyarı ve kontrol yapılarının etkinliğinin ve kapsamının incelenmesi amaçlanıyor.

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