ABD'den sekiz ülkeden gelen uçaklara kabinde elektronik cihaz yasağı

ABD, sekiz ayrı ülkeden yapılan ABD seferlerinde, uçakların kabininde elektronik cihaz taşınmasını geçici olarak yasakladı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken AP haber ajansı, kendilerine konuşan bir ABD'li yetkilinin yasağın şu kentleri kapsadığını söylediğini bildirdi:

Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt (Kuveyt), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), İstanbul, Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri).

Yasağa göre yolcular kabinde diz üstü bilgisayar, tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, DVD oynatıcı ve elektronik oyun makineleri gibi cihazlar bulunduramayacak.

Ancak cep telefonlarına izin verilecek.

BBC'ye konuşan ABD'li bir yetkili ise, yasağın 10 havaalanında faaliyet gösteren dokuz havayolu şirketini etkileyeceğini belirtti.

CNN, Ürdün Kraliyet Havayolları şirketinin, Kuzey Amerika'dan ve Kuzey Amerika'ya yapılacak seferlerinde, kabinlerde elektronik cihazların yasaklanacağına dair bir tweet attığını, daha sonra bu tweeti sildiğini duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da, bakanlığa bağlı Ulaştırma Güvenliği Teşkilatı da konuyla ilgili yorum yapmak kaçındı.

Bakanlığın gün içinde bir açıklama yapması bekleniyor.

Yasağa hangi havayolu şirketlerinin dahil olduğu ve ne kadar süreyle uygulanacağı bilinmiyor.