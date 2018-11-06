ABD'den SDG ile devriye açıklaması

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Suriye'nin kuzeydoğu sınırlarında ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) devriye faaliyeti yürütüldüğünü doğruladı.

ABD askerlerinin, ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu SDG'le Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladığı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, ABD kuvvetlerinin SDG ile devriyelere cuma günü başlandığını duyurdu.



Manning, "Bu spesifik devriyeler için düzenlemiş bir takvim veya düzenlilik söz konusu değil. Bu devriyeler bize SDG'ye ve Türkiye'ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır" dedi.



ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Pentagon sözcülerinden binbaşı Sean Robertson ise, ABD'nin YPG/PKK ile Münbiç civarında devriye faaliyeti yürüttüğüne ilişkin haberleri yalanladı.



Fransız haber ajansı AFP, ABD askerlerinin Türkiye-Suriye sınırında yer alan ve Suriye Demokratik Güçleri'nin denetiminde bulunan Derbesiye köyünde devriye yaptığını bildirmişti.



AFP muhabiri, üzerlerinde ABD bayrağı bulunan üç zırhlı aracın köye gittiğini de belirtmişti.