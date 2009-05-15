ABD'den savaşa 100 milyar dolar

Obama yönetimiyle ABD'nin politikalarında önemli değişim bekleyenler hayal kırıklığına uğruyor. Bush döneminde başlatılan Irak ve Afganistan savaşlarına yine önemli maddi kaynak ayrılıyor.



ABD'de Temsilciler Meclisi, Irak ve Afganistan savaşına 100 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını öngören yasa teklifini onayladı.



Söz konusu kaynaktan, Pakistan'ın terörle mücadelesinde destek verilmesi de öngörülüyor.



Senato ise savaş bütçesi için ayrı bir yasa teklifi hazırladı. Her iki yasa teklifinin daha sonra Başkan Barack Obama tarafından birleştirilmesi bekleniyor.



Diğer yandan Pakistan ordusu, militanlara karşı operasyon düzenlediği Svat Vadisi'nde, sivillerin kaçışını sağlamak için bölgenin büyük bölümünde sokağa çıkma yasağını geçici olarak kaldırıyor.



Yetkililer, Svat Vadisi'nin büyük bölümünde sokağa çıkma yasağının, günde 8 saat askıya alındığını açıklarken, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, ordunun, bölgeyi militanlardan temizlemede başarılı olduğunu söyledi.



800 bin kişi kamplara sığındı



BM'ye göre, Svat Vadisi'nde orduyla Taliban militanları arasındaki çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan 800 binden fazla kişi kamplarda zor koşullarda yaşıyor. Bölgenin en büyük kenti Mingora'da yaklaşık 150 bin sivilin sıkışıp kaldığı sanılıyor.



Svat Vadisi ve komşu bölgelere şu ana kadar 15 bin askerin konuşlandırıldığı belirtiliyor.



Steinmeier kaygılı



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Pakistan'ın kuzeybatısında devam eden çatışmalarda sivil halkın durumunun kaygı verici olduğunu açıkladı. “Bild” gazetesinin sorularını yanıtlayan Steinmeier, “bölgede bir trajedinin yaşanabileceği” uyarısında bulundu. Almanya'nın muhtaç durumdakilere acil yardım gönderdiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, İslamabad hükümetini, bölgede kamu düzeni ve huzuru bir an önce yeniden sağlamaya çağırdı.





