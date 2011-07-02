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Dünya

ABD'DEN ''SAVAŞ'' ARAŞTIRMASI WASHINGTON (A.A)

02 Temmuz 2011 01:34

-ABD'DEN ''SAVAŞ'' ARAŞTIRMASI WASHINGTON (A.A) - 01.07.2011 - ABD'nin 2001'den beri dahil olduğu savaşlarda en az 225 bin kişinin öldüğü ortaya çıktı. Pr Neta Crawford ve Catherine Lutz önderliğinde yapılan ve Brown Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırma, bu savaşların binlerce can kaybının yanı sıra binlerce milyar dolara mal olduğunu da ortaya koydu. Araştırmacıların özellikle Irak ve Afganistan'daki savaşlar ve Pakistan'da terörle mücadele kampanyası üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken araştırmada, bu savaşların doğrudan 365 bin dolayında kişinin yaralanmasına neden olduğu da ifade edildi. Savaşlarda yaklaşık 6 bini Amerikalı 31 bin 741 asker öldüğü, diğer ölen askerlerin de bin 200'ünün müttefik, 9 bin 900'ünün Iraklı, 8 bin 800'ünün Afgan, 3 bin 500'ünün Pakistanlı, 2 bin 300 kadarının da özel askeri şirketlerden olduğu ifade edildi.  Sivil kayıpların da 125 bin Iraklı, 56 bin Pakistanlı ve 12 bin Afgan olmak üzere 172 bin olarak hesaplandığı belirtilen araştırmada, 20 bin ila 51 bin arasında militanın da öldürüldüğü kaydedildi. Araştırmada, 168 gazeteci ile 266 insani yardım kuruluşu üyesinin öldürüldüğü belirtilirken bu savaşlar yüzünden başta Irak ve Afganistan'da olmak üzere 78,8 milyondan fazla insanın yerlerinden olduğu ortaya koyuldu.

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