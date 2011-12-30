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Dünya

ABD'den S.Arabistan'a 84 tane F-15

ABD'nin, Ortadoğu'da kilit bir müttefiki olan Suudi Arabistan'a 30 milyar dolar değerinde F-15 savaş uçakları satışına ilişkin anlaşmanın sonuçlandırıldığ

30 Aralık 2011 02:00

T24 - ABD'nin, Ortadoğu'da kilit bir müttefiki olan Suudi Arabistan'a 30 milyar dolar değerinde F-15 savaş uçakları satışına ilişkin anlaşmanın sonuçlandırıldığı bildirildi.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, anlaşma koşulları gereği 84 yeni savaş uçağının Suudi Arabistan'a gönderileceği, 70'den fazla uçağın da modernizasyonunun yapılacağı belirtildi. Açıklamada, savaş uçaklarının Boeing tarafından üretileceği ve 50 binden fazla kişinin çalışacağı ifade edildi.


Savaş uçağı satışının Suudi Arabistan'la yapılan 60 milyar dolarlık silah anlaşması kapsamında yapıldığı, aynı zamanda anlaşmaya helikopterler, füzeler, bombalar ve radar uyarı sistemleri ile gece görüş sisteminin de dahil olduğu kaydedildi.


Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrew Shapiro, Suudi Arabistan'a 84 F-15 Amerikan avcı-bombardıman uçağının satışının, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunduğu bir sırada, Washington'ın İran Körfezi'nin güvenliğine verdiği önem konusunda, "kuvvetli bir mesaj" olduğunu söyledi.


Shapiro, savaş uçağı satış anlaşmasının, Suudi Arabistan'ın egemenliğine dış güçlerin tehdidine karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesini artıracağını söyledi.

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