ABD'den Şam'a IŞİD suçlaması



Suriye'deki ABD Büyükelçiliği Twitter hesabında, Suriye Hava Kuvvetleri'nin Halep’e saldırıda IŞİD mevzilerini bilinçli olarak koruduğunu gösteren belgeler olduğu belirtildi.

ABD Büyükelçiliği, Suriye ordusunun Suriye halkının aleyhinde IŞİD'e destek verdiğini iddia etti. Beşar Esad'ın meşruluğunu çoktan kaybettiği ve ‘asla' terörizme karşı mücadelede etkin bir ortak olamayacağı ifade edildi.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu, salı günü ordunun Halep yakınlarında IŞİD'e ait çok sayıda mevziyi ve aracı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Şam yönetimi, diğer yönetim karşıtı grupları zayıflatmak için IŞİD'e destek verdikleri yönündeki iddiaları bir kez daha geri çevirdi.

IŞİD, Irak'ta olduğu gibi Suriye'nin de büyük bir bölümünde kontrolü ele geçirdi. Suriye'deki mevcut durum iç savaş nedeniyle oldukça karmaşık bir halde. Esad yönetimine karşı IŞİD'e rakip birçok isyancı grup savaşıyor.

ABD, Suriye'deki büyükelçiliğini askıya almıştı. Ancak Twitter hesabı üzerinden bilgi paylaşımına devam ediliyor.