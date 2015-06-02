T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Şam'a IŞİD suçlaması

ABD, Suriye ordusunun Halep’te IŞİD militanlarını kasıtlı olarak desteklediğini öne sürdü.

02 Haziran 2015 20:46


Suriye'deki ABD Büyükelçiliği Twitter hesabında, Suriye Hava Kuvvetleri'nin Halep’e saldırıda IŞİD mevzilerini bilinçli olarak koruduğunu gösteren belgeler olduğu belirtildi.

ABD Büyükelçiliği, Suriye ordusunun Suriye halkının aleyhinde IŞİD'e destek verdiğini iddia etti. Beşar Esad'ın meşruluğunu çoktan kaybettiği ve ‘asla' terörizme karşı mücadelede etkin bir ortak olamayacağı ifade edildi.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu, salı günü ordunun Halep yakınlarında IŞİD'e ait çok sayıda mevziyi ve aracı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Şam yönetimi, diğer yönetim karşıtı grupları zayıflatmak için IŞİD'e destek verdikleri yönündeki iddiaları bir kez daha geri çevirdi.

IŞİD, Irak'ta olduğu gibi Suriye'nin de büyük bir bölümünde kontrolü ele geçirdi. Suriye'deki mevcut durum iç savaş nedeniyle oldukça karmaşık bir halde. Esad yönetimine karşı IŞİD'e rakip birçok isyancı grup savaşıyor.

ABD, Suriye'deki büyükelçiliğini askıya almıştı. Ancak Twitter hesabı üzerinden bilgi paylaşımına devam ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD SuriyeHalep IŞİDABD Büyükelçiliği TwitterSuriye Hava Kuvvetleri HalepIŞİDBüyükelçiliği SuriyeSuriyeEsadHalepIrakTwitterDeutsche Welle Türkçe DW/ReutersGA/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24