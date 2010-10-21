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Dünya

ABD'den S. Arabistan'a: 60 milyar dolarlık silah

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Müttefiklerimizin güvenliklerini destekleme kararlılığımız konusunda güçlü bir mesaj gönderecektir." dedi.

21 Ekim 2010 03:00

T24 - Planlandığı daha önce basına sızan silah satış anlaşması Kongre'ye yollandı. 30 gün itiraz etme hakkı olan kongrenin itiraz etmesi beklenmiyor.


Amerikalı yetkililer, Suudi Arabistan'a, savaş uçak ve helikopterleri dahil 60 milyar dolarlık silah satma planlarını doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın Kongre'ye gönderildiğini açıkladı. Kongre 30 gün içinde anlaşmaya itiraz edebilecek.


Sonuçlandırıldığında bunun Amerikan tarihindeki en büyük silah anlaşması olacağı ve 75 bin kişiye istihdam olanağı yaratacağı belirtiliyor.


'Güçlü mesaj'


Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrew Shapiro, anlaşmanın "stratejik bölgesel perspektif açısından büyük önem taşıdığını" söyledi. Shapiro, "Bu anlaşma, bölgedeki ülkelere, Arap Körfezi ve Orta Doğu'daki başlıca ortak ve müttefiklerimizin güvenliklerini destekleme kararlılığımız konusunda güçlü bir mesaj gönderecektir" dedi.

Uzmanlar, 80'den fazla F-15 savaş uçağıyla, onlarca Apache, Black Hawk ve Little Bird helikopteri satışı içeren anlaşmanın Kongre'de önemli bir muhalefetle karşılaşmasının beklenmediğine dikkat çekiyor.


Silah satış planı geçen ay basına sızmıştı. Bu haberlerde, yetkililere dayandırılarak, füze sistemleri satışından da söz ediliyordu.


Fakat anlaşmanın detayları açıklanırken füze satışından bahsedilmedi.

Pentagon, ilk aşamada Suudi Arabistan'ın 30 milyar dolarlık savaş uçağı siparişi vereceğini söylüyor. Silahların teslimatının 15-20 yıl alabileceği belirtiliyor.

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