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Dünya

ABD'den S-400 anlaşması için ilk yorum

Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, 'Endişelerimizi Türk yetkililere ilettik' dedi

13 Eylül 2017 00:00

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemleri konusunda sözleşme imzalanması sonrasında ABD'den ilk yorum geldi. Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, 'Endişelerimizi Türk yetkililere ilettik' dedi.

Sputnik'de yer alan habere göre Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" dedi.

Türkiye'nin uzun vadeli füze savunma ihtiyaçları için ABD de dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin füze savunma sistemlerini takip etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Michael, Washington'un Türkiye tarafından satın alınan ekipmanların teslimatını hızlandırma yükümlülüğüne bağlı olduğunu da belirtti.

 

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