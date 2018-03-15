ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Rusya'ya yaptırımlarının kapsamını genişleten ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dış İstihbarat Servisi'nden (GRU) yeni isimleri yaptırım listesine dahil etti. Listeye 5 kurum ve 19 kişi dahil edildi.

İngiliz istihbaratının kullandığı eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesi olayında Rusya sorumlu tutuluyor. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, ortak açıklama yayımlayarak Rusya'ya "İngiltere'nin toprak bütünlüğünü ihlal etti" suçlamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 ülkeyle yapılan ortak açıklamanın ardından Rusya'ya karşı yeni yaptırımları duyurdu.

Amerikan basını, yeni yaptırım dalgasını, 'Trump yönetimin Rusya'ya yönelik bugüne değinki en önemli tepkisi' diye değerlendirdi.

5 kurum ve 19 kişi yaptırım listesinde

Rusya'nın Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus kurumlarına ve vatandaşlarına yaptırım uygulayan Washington, yaptırımların kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'dan 5 kurum ve 19 kişi yaptırım listesine dahil edildi.

Hazine Bakanlığı, halihazırda yaptırım uygulanan FSB ve GRU'nun da Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımla Karşılık Vermesi Yasası (CAATSA) kapsamında bir diğer yaptırım listesine eklendiğini vurguladı.

GRU Direktörü dahil

Bakanlık, listede daha önce yaptırım uygulanan FSB'deki bazı görevlilerin ve birimlerin yanı sıra GRU Direktörü İgor Korobov da dahil GRU'dan üst düzey yetkililere yer verildiğini açıkladı.

Buna göre Saint Petersburg merkezli İnternet Araştırma Ajansı'nın bazı çalışanları da yaptırım kapsamına alındı.

Rus işadamı Yevgeniy Prigojin de listede

Açıklamaya göre listede İnternet Araştırma Ajansı'nın ABD ile bağlantısını sağladığı iddia edilen Rus işadamı Yevgeniy Prigojin ve ona bağlı Concord Catering ve Concord Management şirketleri de yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın şubatta hazırladığı iddianamede suçlanan 13 Rus vatandaşı arasında yer alan Prigojin, hakkındaki iddiaları reddetmişti.