ABD'den Rusya'ya yaptırımlarda ilk gevşeme

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) yönelik yaptırımlarda bazı gevşemelere gideceğini açıkladı.

Bakanlık, şirketlerin FSB ile bazı ticari işlemler yapmasına izin verecek.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde FSB'ye yönelik yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.

ABD'deki istihbarat örgütleri, FSB'yi ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileyecek faaliyetler yürütmekle suçluyordu.

Hazine Bakanlığı'nın kararıyla birlikte Donald Trump döneminde ilk defa Rusya'ya yönelik bir yaptırım gevşetilmiş oldu.

Seçim kampanyası sırasında Rusya ile sıcak ilişkiler kurabileceğinin sinyalini veren Trump, göreve geldikten sonra da Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Cumartesi günü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Kremlin görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini açıklamıştı.