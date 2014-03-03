ABD'den Rusya'ya yaptırım sinyali

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki Ukrayna'da artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırım sinyali verdi.

Guardian'da yer alan habere göre Psaki şunları söyledi:

"Eğer mevcut yollarında ilerlemeye devam ederlerse, biz de adım atmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz noktada sadece yaptırımlarda bulunmayı göz ününe almıyoruz. Seçeneklerimizi hazırlıyoruz. Dün bulunduğumuz noktaya kıyasla bugün daha ilerdeyiz"

ABD Senatosu'nun Avrupa Alt komisyonu Başkanı Chris Murphy ise Rusya bankalarına yönelik yaptırım planladıklarını söyledi. Murphy, Rus kamu kuruluşlarının ve özel yatırımcıların banka hesaplarının dondurulması ve seyahat yasakları getirilmesini de planladıklarını ekledi.

Murphy yaptırımların Avrupa'dan destek görmediği takdirde etkilerinin sınırlı olacağını belirtti.