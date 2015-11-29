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Dünya

ABD'den Rusya'ya yalanlama: Düşürülen uçağın rotası bizimle paylaşılmadı

Rus lider Putin, düşürülen uçağın rotasını ABD ile paylaştıklarını öne sürmüştü

29 Kasım 2015 10:33

ABD'li yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak "Bilgileri ABD ile paylaştık" açıklamasına yanıt verdi. 

Rus lider Putin, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile yaptığı basın toplantısında uçağın rotasını ABD ile paylaştıklarını, uçağın tam da o sırada vurulduğunu öne sürmüştü. "Peki biz Amerikalılara bu bilgiyi neden verdik?" sorusunu yöneltmişti. Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili Rusya'nın söz konusu uçuş rotasını paylaşmadığını ifade etti. Rusya'nın ABD'ye 17 Kasım tarihinde füze saldırısı öncesinde bilgi verdiği biliniyor.

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