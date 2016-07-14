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Dünya

ABD'den Rusya'ya "Suriye'de ortak hareket edelim" teklifi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, Moskova yönetimiyle konuyu ele alması bekleniyor

14 Temmuz 2016 23:41

ABD’nin, Suriye’de askeri alanda ortak hareket etmek için Rusya'ya teklif sunduğu bildirildi.

Washington Post gazetesinin yayınladığı belgeye göre, ABD yönetimi beş yıldır devam eden Suriye iç savaşının çözümü için Rusya’ya bir teklif sundu.

Bugün Rusya’ya gidecek Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, Moskova yönetimiyle bu konuyu ele alması bekleniyor.

Suriye’de ortak hedeflerin bombalanması çağrısını içeren teklif, emir komuta merkezlerinin oluşturulup, ortak hareket etmeyi kapsıyor. 

Ürdün’ün başkenti Amman’da kurulması önerilen merkezlerde ABD ve Rusya askerlerinin bir arada çalışması öneriliyor.

Belgede, Suriye’de IŞİD ve El Nusra hedeflerinin vurulması ve iki ülkenin istihbarat tecrübesini birleştirerek hava harekatlarıyla bu örgütlere saldırma önerileri yer alıyor. 

ABD yönetimi, sekiz sayfalık teklifte, Beşar Esad rejimine bağlı birliklerin, sadece Rusya ve ABD’nin belirlediği alanlara saldırılması gerektiğini belirtiyor.

Rusya’ya Suriye’de çatışmaların durdurulması anlaşmasının tamamen uygulanması çağrısının yer aldığı teklifte, ABD yönetimi, Rusya’dan, Suriye’de siyasal geçiş sürecine katkı sağlamasını istiyor.

Bakan Kerry, ABD’nin Rusya’ya yaptığı teklif hakkında görüş bildirmekten kaçınırken, “Bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek için Moskova’ya gidiyorum. Konuyu ele almamız için yeterince zamanımız olacak ve nerede durduğumu göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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