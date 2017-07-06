ABD'den Rusya'ya Suriye'de işbirliği teklifi

ABD, Rusya ile Suriye krizinin çözümü için görüşmek istiyor. G20 Zirvesi'nin başlamasından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'un yapacağı görüşmeden kısa bir süre önce ABD, Rusya'ya Suriye krizinde işbirliği teklifinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Hamburg'ta yaptığı açıklamada, "ABD ve Rusya'nın bir dizi konudaki görüş ayrılıklarına rağmen Suriye'de durumun yatışması için işbirliği yapması gerektiğini" belirtti.

Uçuşa yasak bölgelerin oluşturulması, ateşkesin kontrol edilmesi ve insani yardımların koordine edilmesinin, ülkedeki savaşın yatışmasını sağlamak için üzerinde düşünülücek önlemler olabileceğini belirten Tillersen, "Her iki ülke karada istikrarın sağlanması için işbirliğine giderse, bu, Suriye'nin siyasi geleceğinin çözümlenmesinde ilerleme sağlanmasına temel teşkil edebilir" dedi.

Suriye krizinin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 kapsamında Hamburg'ta yapacağı ilk yüz yüze görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor.

Moskova'nın Suriye'nin müttefiki olarak özel bir sorumluluk taşıdığını belirten Tillerson, IŞİD'in önemli oranda zayıflatıldığını, Suriye'de tamamen yenilgiye uğramanın eşiğinde olduğunu kaydetti. IŞİD'le mücadele koalisyonunun verdiği bilgiye göre ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri Rakka'yı kuşattı. Rakka IŞİD'in başkenti olarak biliniyor.

Tillorsan ayrıca Şam rejimi, müttefikleri ve isyancılara "Aralarında çatışmaktan kaçınma" ve "IŞİD'le mücadeleye yoğunlaşma" çağrısında bulundu.

Suriye'de altı yıldır süren savaşta 320 binden fazla insan yaşamını yitirdi, milyonlarca insansa yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

ABD'nin Suriye konusunda işbirliği teklifine Rusya'dan henüz bir yanıt gelmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu konuda yöneltilen sorularla ilgili açıklama yapmadı.

Rusya'dan Afrin açıklaması

Öte yandan Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın haftalık basın toplantısında, "Türkiye Afrin'i ele geçirmek için operasyon başlatırsa Rusya'nın tavrı ne olacak?” şeklindeki soruya, “Bizim Suriye’de cereyan eden olaylar hakkında tutumumuz ezelden beri belli. Rusya, bu ülkenin yasaları, egemenlik ve toprak bütünlüğüne tüm aktörlerin saygılı olmasıdır. Suriye çok milliyetin bir arada yaşadığı ülke olarak mevcut sorunlarını kendi içinde çözmeli. Suriye’nin şimdiki krizden sonra nasıl bir ülke olacağını yine bu halklar aralarında görüşerek belirlemeli. Yeni Suriye anayasasını birlikte kabul etmeli. Bu süreçte Suriye’deki Kürt azınlığı önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla onların görüşü de dikkate alınmalı" yanıtını verdiği belirtildi.

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DPA, HT/BD