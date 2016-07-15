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Dünya
Deutsche Welle

ABD’den Rusya’ya Suriye’de işbirliği çağrısı

ABD Suriye’deki krizin çözümü için Rusya ile işbirliğini artırmak istiyor. Bu çerçevede, Moskova’da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, diplomatik çabaların sonsuza kadar sürmeyeceğini dile getirdi.

15 Temmuz 2016 13:35


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile perşembe akşamı Rusya’nın başkenti Moskova’da yaptığı görüşmede Suriye’deki krizin çözümünde işbirliğini artırma çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç saat süren görüşmede Kerry’nin hızlı ve somut adımlar atılmadığı sürece krizin çözümü için gösterilen diplomatik çabanın sonsuza kadar sürmeyeceğini dile getirdiği belirtildi.

Putin ise Kerry ile buluşmasından önce yaptığı açıklamada, Suriye’deki krizin çözümü için her iki tarafın işbirliğinin yanı sıra “önemli sonuçlar” elde etmek için ciddi bir çaba göstereceği konusunda yaptıkları son telefon görüşmesinde ABD Başkanı Barack Obama’nın kendisini ikna ettiğini ifade etti.

Kerry’nin bugün de mevkîdaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi planlanıyor.

Washington Post: ABD'den Rusya'ya işbirliği önerisi

Amerikan gazetesi Washington Post’da geçen günlerde yayımlanan bir haberde, ABD’nin Suriye’deki radikal İslamcılara karşı yürütülen mücadelede Rusya ile işbirliğini artırmak istediği belirtilmişti.

Amerikan hükümetinin belgelerine dayandırılan haberde, ABD’nin radikal İslamcı IŞİD ve El Nusra Cephesi’ne karşı hava saldırıları düzenlenmesi için ortak bir operasyon merkezi oluşturulmasını önerdiği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Kerry haberi yalanlamadı, ancak Putin ile görüşmeden konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon Suriye'de IŞİD milisleriyle savaşırken, Suriye hükümetinin müttefiki olan Rusya ise direnişçi gruplara karşı mücadele veriyor. Gözlemciler, Rusya ile işbirliğinin Washington için siyasi açıdan sorun yaratabileceğine işaret ediyor. Zira Başkan Obama'ya muhalif kesim tarafından bu işbirliğinin Moskova tarafından desteklenen Beşar Esad'a göz yumulması olarak yorumlanabileceği dile getiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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