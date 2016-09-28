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Dünya

ABD’den Rusya’ya 'Suriye' tehdidi!

Kerry, Halep’e düzenlenen bombardımanlar bitmezse Moskova ile ilişkilerin kesileceğini söyledi

28 Eylül 2016 21:39

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya’nın ve Suriye’nin Halep’te düzenlediğini bombardımanlar sona ermezse, Moskova’yla tüm teması kesme tehdidinde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kerry’nin mevkidaşı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşmede, Suriye’nin Halep’te yaptığı operasyonları durdurması konusunda acil adımlar atılmazsa Rusya’yla olan ikili ilişkileri askıya alacaklarını söylediğini aktaran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, ABD’li bakanın ‘kaygılarını’ dile getirdiğini ifade etti.

Rusya’yla ilişkileri askıya almaya hazırlanan ABD’nin ‘Rusya’nın Halep’teki saldırıya son vermek ve ateşkesin uygulanmasını sağlamak konusunda acil adımlar atmaması’ durumunda Ortak Uygulama Merkezi kurulmasından da vazgeçeceği belirtildi. 

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