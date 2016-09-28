ABD’den Rusya’ya 'Suriye' tehdidi!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya’nın ve Suriye’nin Halep’te düzenlediğini bombardımanlar sona ermezse, Moskova’yla tüm teması kesme tehdidinde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kerry’nin mevkidaşı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşmede, Suriye’nin Halep’te yaptığı operasyonları durdurması konusunda acil adımlar atılmazsa Rusya’yla olan ikili ilişkileri askıya alacaklarını söylediğini aktaran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, ABD’li bakanın ‘kaygılarını’ dile getirdiğini ifade etti.

Rusya’yla ilişkileri askıya almaya hazırlanan ABD’nin ‘Rusya’nın Halep’teki saldırıya son vermek ve ateşkesin uygulanmasını sağlamak konusunda acil adımlar atmaması’ durumunda Ortak Uygulama Merkezi kurulmasından da vazgeçeceği belirtildi.