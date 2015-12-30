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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Rusya'ya Suriye suçlaması

ABD Rusya'yı Suriye'de yüzlerce sivili öldürmekle suçladı.

30 Aralık 2015 10:08


ABD Rusya'yı Suriye'deki sivil hedeflere saldırmakla suçladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner bombardımanlarda ‘yüzlerce sivilin' öldüğünü söyledi. Rus savaş uçaklarının, okul, hastane ve pazar yerlerini bombaladığını belirten sözcü ekim ayı ile kasım ortalarına kadar 130 bin kişinin yerini terk etmek zorunda bırakılmasında Rusya'nın da sorumluluk payı olduğunu dile getirdi.

Uluslar arası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü ile Suriye muhalefeti de Rusya'yı iç savaşın hüküm sürdüğü ülkedeki yüzlerce sivili öldürmekle suçlamıştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı John Kerry pazartesi günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı buluşmada Suriye'deki sivil hedeflerin bombalanmasından kaygı duyulduğunu dile getirdi.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı cihatçılarla mücadelesinde desteklediğini duyurmuştu. ABD liderliğindeki koalisyon Rusya'yı, Esad rejimini istikrara kavuşturmak için Batı ile ittifak kuran ılımlı asileri de bombalamakla suçlamış, Rusya ise bu iddiayı ret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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