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Dünya

ABD'den Rusya'ya 'reset' düğmesi

Hillary Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a, iki ülke ilişkilerine sıfırdan başlamayı simgeleyen 'yeniden başlatma düğmesi' verdi

07 Mart 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsviçre'de görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, iki ülke ilişkilerine sıfırdan başlamayı simgeleyen, plastik "yeniden başlatma düğmesi" (reset düğmesi) hediye etti.

İlk kez Avrupa'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary, Cenevre'deki InterContinental Oteli'nin 18. katında Lavrov ile görüştü.

Clinton, gazetecilerin önünde Lavrov'a "Size, (Sıfırdan başlamak istiyoruz) diyen Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın söylediklerini simgeleyen bir hediye vermek istiyorum" dedi ve kurdeleyle çevrili kare şeklinde bir kutu uzattı.



Lavrov'un açtığı kutudan siyah-kırmızı plastik taban üzerine yerleştirilmiş büyük bir kırmızı düğme çıktı. Düğmenin çevresinde İngilizce ve Rusça, "yeniden başlatma düğmesi" yazıyordu.

Clinton'ın "Bu kelimenin Rusça çevirisini bulmak için çok çalıştık, becerebilmiş miyiz?" diye sorması üzerine kahkaha atan Lavrov, "Yanlış yazmışsınız, (perezagrouzka) yazmalıydınız. Siz (aşırı yükleme) anlamına gelen (peregrouzka) yazmışsınız" şeklinde karşılık verdi.

Bu sözün üzerine Clinton da kahkaha atmaya başladı ve "Bunu bize yapmanıza izin veremeyiz" dedi.

Lavrov'un hediyesini masasına koyacağını söylemesinin ardından, iki Dışişleri Bakanı birlikte düğmeye basarak kameralara poz verdi.

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