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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Rusya'ya işbirliği teklifi

ABD'nin silahlı muhalifleri korumak üzere Rusya'ya El Nusra'yı vurmayı hedefleyen bir işbirliği önerdiği bildirildi.

01 Temmuz 2016 19:13


Obama yönetiminin, Rusya'ya Suriye için yeni bir işbirliği anlaşması önerdiği bildirildi. ABD'nin Rusya'ya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı savaşan El Kaide'ye bağlı El Nusra Cephesi'ne yönelik bombardımanları artırmayı teklif ettiği haber veriliyor.

Obama yönetiminin önerisine göre, ABD ve Rusya, El Nusra Cephesi'ne düzenlenen hava saldırılarını birlikte koordine edecek.

ABD, Esad yönetimine karşı savaşan El Nusra'ya yapılacak ortak bombardıman karşılığında, Rusya'nın ABD'nin terör örgütü olarak görmediği ülkedeki silahlı bazı muhalif gruplara yönelik saldırıların sonlandırılması için Esad yönetimine baskı yapmasını talep ediyor.

Plana ilk olarak Washington Post gazetesi yer verdi. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Obama yönetiminin Moskova yönetimine yazılı olarak öneriyi sunduğu belirtildi. Gazete, yetkililerin plan ile ilgili olarak henüz iki ülke arasında karar alınmadığını belirttiklerini yazdı.

Planın ancak Rusya'nın Esad üzerindeki baskıyı artırmayı kabul etmesiyle hayata geçirebileceği belirtildi. ABD'li yetkililerin Moskova'nın Esad üzerinde baskı kurmayı kabul edeceğine şüpheyle yaklaştıkları da belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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