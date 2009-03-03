ABD'den Rusya'ya: İran'ı durdur, kalkanı kurmayalım

Bir ay öncesine kadar Rusya ile gerginlik içinde olan ABD, Rusya'ya göz kırptı.



ABD Başkanı Barack Obama'nın, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e, İran'ın uzun menzilli silah geliştirmesini engellemeye yardımcı olması karşılığında, Doğu Avrupa'da füze kalkanı sistemi planlarından vazgeçilebileceği mesajını ilettiği bildirildi.



New York Times gazetesinin kimliğinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, Obama'nın 3 hafta önce Medvedev'e özel elçiyle mektup gönderdiği ve mektupta, İran'ın nükleer silah üretme çabalarının durdurulması durumunda ABD'nin Doğu Avrupa ülkelerinde füze kalkanı projesi kurmasına gerek kalmayacağını belirttiği kaydedildi.



Rusya, eski ABD Başkanı George Bush döneminde önerilen ve Çek Cumhuriyeti ile Polonya'nın da ev sahipliği yapacağı füze kalkanı projesine şiddetle karşı çıkıyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ABD'ye, İran'la diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulunmuş ve bunun bölgede istikrarın sağlanması için önemli bir unsur olduğunu söylemişti.



Lavrov'un cuma günü Cenevre'de ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton ile, iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor.



"Füze kalkanı" projesi nedeniyle ABD ile Rusya arasında geçen yıl birçok gerginlik yaşanmış, gelişmeler sonucunda ABD'nin desteklediği Gürcistan'la Rusya arasında sıcak çatışmalar meydana gelmişti.



