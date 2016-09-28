ABD'den Rusya'ya Halep bombardımanı uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'a, Rus savaş uçaklarının Halep'te gerçekleştirdiği hava saldırılarını durdurmaması halinde "Washington'ın Suriye ile ateşkes müzakerelerinin durduracağı" uyarısı yaptı.

ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ve Rusya'nın "ikili müzakerelerinin sonlandırılması için hazırlık yaptığını" açıkladı.

Dışişleri Bakanı Kerry, Lavrov ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde Rus mevkidaşına müzakere süreciyle ilgili mesajlar verdi.

Kerry, Lavrov'a Suriye'nin gittikçe kötüleşen durumuyla ilgili "yoğun endişeleri olduğunu" söyledi.

Washington ayrıca, bu durumdan "Rusya'nın sorumlu olduğunu" belirtti. ABD, bu mesaj ile Rusya'ya, "Halep'teki saldırılarını bir an önce durdurması ve düşmanlığın sona erdirilmesine yönelik düzeni yeniden sağlaması" çağrısı yaptı.

Geçen hafta ateşkesin çökmesinden bu yana Halep kentinde yoğun hava saldırıları düzenleniyor.

Kentin kuşatma altındaki doğusunda 300 bine yakın insanın mahsur kaldığı ifade ediliyor.

Kentte muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yardım çalışması yapan gönüllüler, son sekiz gündür bini aşkın insanın öldüğünü söylüyor.