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ABD'den Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Yaptırım kararının şimdilik askıya alındığı belirtildi

17 Nisan 2018 01:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye yönetimine verdiği destek nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı ek yaptırımları ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ABD yönetiminden bir kaynak, yaptırım kararının şimdilik askıya alındığı belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, günlük basın brifinginde yaptırımlar için henüz karar vermediklerini açıklamıştı.

 Reuters, Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya ilave yaptırımlar yapmayı düşündüğünü, kısa süre içinde bu konuda bir karara varacağını duyurmuştu.

Bugün açıklanması bekleniyordu

Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını ilk açıklayan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley olmuştu. Haley, CBS'ye yaptığı açıklamada Washington'ın Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamının ise pazartesi (bugün) açıklanacağını söylemişti.

Haley, Suriye hükümetinin kimyasal silahların kullanılmasını normalleştirdiğini, Rusya'nın ise bunun üzerini örttüğünü iddia etti. Diğer yandan Duma'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin delil ortaya sürülmüş değil.

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