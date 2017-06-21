ABD'den Rusya'ya ek yaptırımlar

ABD, Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları arttırdı. ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 38 şahıs ve kuruluşun daha yaptırım kapsamına alındığını açıkladı. Kararı sert dille protesto eden Rusya karşı önlemlere başvurulacağını duyurdu.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin "Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunması amacıyla yaptırımlar üzerinden başlatılan baskının sürdürüleceğini" söyledi.

Bakan "Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasından kendilerini sorumlu hissettiklerini, dolayısıyla Rusya Minsk anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirene kadar yaptırımların gevşetilmesinin söz konusu olmayacağını" ifade etti.

"ABD ilişkilerin düzeltilme fırsatını kaçırdı"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov yaptırımların sertleştirilmesinin üzücü olduğunu ve ‘Amerikan tarafının ilişkileri düzeltme fırsatını kaçırdığı izlenimini edindiklerini' söyledi. Riabkov bu nedenle karşı önlemlere başvuracaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu Beyaz Saray'da kabul etti. Poroşenko, “ABD'nin ülkesi için Minsk'te varılan barış anlaşmasına bağlı kalacağını açıklamasından memnuniyet duyduklarını” söyledi.

Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğuyla imzalanan Minsk anlaşmasında ateşkes ile ağır silahların cepheden çekilmesi de yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Oval Ofis'teki görüşmede silahlanma alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin de ele alındığını söyledi.

Yaptırımlar Kırım'ı da kapsıyor

ABD Maliye Bakanlığı ek yaptırımların iki Rus hükümet görevlisi ile Rusya yanlısı asilerin kontrolündeki sınır bölgesinde faaliyet gösteren bir bankayı da kapsadığını açıkladı. Söz konusu bölge ile Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki yöneticilerle resmi kuruluşlara da yaptırım uygulanacak.

Yaptırımlar doğrultusunda ilgili şahıs ve kuruluşların ABD'deki servetleriyle banka hesapları dondurulacak ve ABD vatandaşlarıyla her türlü banka işlemi yapmaları yasaklanacak.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri düzeltmek istediklerini söylemişti. Rusya'nın seçim kampanyasına Trump lehine müdahale ettiğine ve Trump ekibinin Rusya ile bağlantı kurduğuna dair şüpheler kamuoyunda Trump yönetiminin Moskova ile aşırı derecede yakınlaşacağı endişesine yol açmıştı. Suriye ve Ukrayna krizleri ise Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin artmasına yol açtı.

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DW/ afp/AG/ GA