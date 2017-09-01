ABD’den Rusya’ya diplomatik misilleme

Rusya'nın geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne uyguladığı diplomatik yaptırımlara cevaben ABD de Moskova'dan San Francisco'daki konsolosluk binasıyla Washington ve New York'taki iki ek binasını kapatmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre ABD, Rusya'dan 2 Eylül tarihine kadar San Francisco'daki konsolosluğu kapatmasını talep etti. Buna ilaveten ABD, Rusya'ya New York'ta bulunan konsolosluk ek binasıyla Washington'daki büyükelçilik ek binasını da 2 Eylül tarihine kadar kapatmasını iletti.

ABD'nin Rusya'ya ilettiği bu yeni yaptırımlar, ABD ile Rusya arasında bir süredir devam eden misilleme yarışının devamı niteliğinde. Ağustos ayının başında ABD, başkanlık seçimleri sırasında Rusya kaynaklı olduğu düşünülen siber saldırılar ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle Moskova'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar getirmişti.

Kararın Amerikan Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından Rus lider Vladimir Putin, ABD temsilciliklerinde çalışan 755 kişinin "Rusya'daki faaliyetlerine son vermesi" için talimat vermişti.

"Rusya'nın yaptırımları mesnetsiz”

Rusya'nın ABD'ye uyguladığı diplomatik misyon küçültme kararını "mesnetsiz ve iki ülke arasındaki genel ilişkilere zarar verici” olarak değerlendiren Nauert, üç ABD şehrinde Rus misyonlarının kapatılması kararını Rusya'nın hamlesine "denklik” gözeterek aldıklarını belirtti.

Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından gün içerisinde yapılan yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak yaptırımlardan haberdar ettiği ifade edildi.

Lavrov'un bu kararla ilgili olarak "üzüntüsünü” Tillerson'a aktardığının belirtildiği açıklamada, Rus diplomatın ABD'li mevkidaşına "Moskova yeni yaptırımları yakından inceleyecek ve ondan sonra tepkisini iletilecektir” dediği kaydedildi.

San Francisco'daki konsolosluk haricinde Rusya'nın ABD'de New York, Seattle ve Houston'da olmak üzere üç konsolosluğu ve Washington'da büyükelçiliği bulunuyor.

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Reuters/AP,DÇ/CÖ