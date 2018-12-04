ABD'den Rusya'ya 60 gün süre!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya INF Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiğini açıkladı. Öte yandan konuya ilişkin NATO'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğine risk teşkil eden füzeler geliştirdiği belirtildi. Açıklamada, "NATO resmi olarak, Rusya'yı 1987'de imzalanan nükleer silahların kontrolü anlaşmasını delmekle suçluyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya yönelik ABD ve NATO açıklamaları, Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı: Rusya hile yapıyor!

Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Rusya, Avrupa'yı doğrudan hedef alan füzeleriyle anlaşmadan doğan zorunluluklarına uymuyor. Rusya anlaşmaya geri dönmezse, ABD 60 gün içerisinde INF anlaşmasında doğan yükümlülüklerini uygulamayı askıya alacak. Rusya'nın anlaşmaya dönmek için 60 günü var, bu sırada ABD yeni silah sistemleri test etmeyecek ve konuşlandırmayacak" şeklinde konuştu.

Anlaşmayı sadece Rusya'nın kurtarabileceğini söyleyen Pompeo, "İhlalleri itiraf edin ve anlaşmaya uymaya başlayın" dedi.

NATO'dan açıklama

NATO'dan yapılan açıklamada, " Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal eden ve Avrupa'nın güvenliği için risk teşkil eden füzeler geliştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "NATO, Rusya'yı resmi olarak 1987'de imzalanan nükleer silahların kontrolü anlaşmasını delmekle suçluyor" ifadelerine yer verildi.

Trump, çekileceklerini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış en önemli adımlardan biri olarak gösterilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıkla

Türkiye'yi de ilgilendiriyor

Rusya'nın yeni füze menzilleri Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Yeni menziller Karadeniz'in tüm kıyı kesimlerini potansiyel hedef haline getiriyor. Rusya'nın A2/AD stratejisi (Düşman unsurların bölgeyle erişimin kesilmesi) ile Türk hava sahası ile Karadeniz'de Türk kara sularında seyir edecek gemiler de tehdit altında kalma riskiyle karşı karşıya.

Yeni füzellerin menzilleri Karadeniz dağlarını aşarak iç kesimlerdeki yerleşim alanlarına kadar uzayabiliyor.