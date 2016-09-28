ABD‘den Rusya ile Suriye görüşmelerini sonlandırma tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı John Kerry‘nin Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’u telefonla arayarak Rusya ile Suriye görüşmelerini sona erdirebileceği uyarısında bulunduğunu duyurdu. Kerry’nin ayrıca Halep’te devam eden kara harekatının derhal durdurulması için Rus tarafına çağrı yaptığı da açıklandı.

Halep'te kara harekatı tüm şiddetiyle devam ediyor

Geçen hafta sonunda ABD ile Rusya arasında üzerinde anlaşılan ateşkes devam ederken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı silahlı kuvvetlerien Halep‘e müdahalesi ile ateşkes fiilen sona ermişti. Suriye Ordusu ile Rusya'nın kısmen muhalif güçlerin kontrolündeki Halep’te başlattığı geniş çaplı kara harekatı tüm şiddetiyle devam ediyor. Son birkaç gün içinde 260 kişinin öldüğü, kentin merkezinde bulunan muhalif güçlerin elindeki bir mahallenin rejim güçlerinin kontrolüne geçtiği bildirildi. Ateşkesin yeniden canlandırılması için ABD ile Rusya arasında son günlerde devam eden görüşmeler ise sonuçsuz kalmıştı.

Fransa'dan ateşkes için BM'e çağrı

Bu arada Fransa Halep’te ateşkes ilan edilmesi için BM’den karar çıkartılmasını istedi. Fransa Ulusal Meclisi’nde konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, „Ateşkes yönünde oy kullanmayanlar savaş suçuna iştirak etme riskini üstlenmiş oluyorlar“ diyerek BM’den mutlaka karar çıkması yönünde görüş bildirdi. Ayrault Halep’teki son duruma ilişkin olarak da „Tüm görünen o ki Suriye rejimi Rusya ve İran'ın da yardımıyla kendi halkına karşı topyekün bir savaşa girişmiş bulunuyor“ ifadelerini kullandı.

Ban: 'Halep'teki hastanelerin hedef alınması savaş suçudur'

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da Halep’te iki hastanenin bombardımanlara hedef olmasını sert bir dille eleştirerek kınadı ve bunun bir „savaş suçu“ olduğunun altını çizdi. BM Güvenlik Konseyi’nde Halep’teki durumu anlatan Ban, „Bir mezhabayı düşünün, oradaki durum ondan daha kötü. Saldırıya uğrayan hastanelerde kimi insanların uzuvları kopmuş, ateşten başını kaldıramayan çocuklar korku içinde“ diye konuştu.

BM Genel Sekreteri „Gittikçe daha yıkıcı silahlar kullananlar ne yaptıklarının tam olarak bilincindeler, savaş suçu işliyorlar. Hastanalere saldırılar Suriye’deki tıp mensuplarına savaş açmak anlamına geliyor. Ancak uluslararası hukuk, tıp kuruluşlarının, yardım sevkiyatlarının ve tıbbi personelin kesinkes saldırılar dışında bırakılmasını net bir biçimde düzenliyor. İster sivil ister savaşan kişiler, yaralı ve hastalara kesinkes zarar gelmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hastaneler borbardıman sonucu işlevsiz hale geldi

Halep'te durumun gittikçe daha dramatik bir hale geldiği yönünde haberler de artıyor. Kliniklerin yaralaları tedavi etmede büyük zoruluk çektikleri bildiriliyor. Suriye rejimi karşıtları, hükümete bağlı göçlerin hastaneleri savaş taktiği olarak hedef aldığı suçlamasını yöneltiyorlar. Halep'te isyancıların elindeki bir bölgede bulunan iki hastaneye saldırı düzenlenmesi üzerine hastanenin işlevsiz duruma geldiği duyuruldu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/Reuters/ÇA/BÖ