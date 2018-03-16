T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'den Rumlar'a doğalgaz desteği

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- AKDENİZ'deki doğalgaz geriliminin ardından Ada'ya gelen ABD Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Kıbrıs yönetimine doğalgaz desteği verdi

16 Mart 2018 20:10

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- AKDENİZ\'deki doğalgaz geriliminin ardından Ada\'ya gelen ABD Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Kıbrıs yönetimine doğalgaz desteği verdi. Mitcell, ABD hükümetinin \'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Akdeniz\'deki) Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan doğal zenginlik dâhil kendi doğal kaynaklarını geliştirilmesi hakkını desteklediğini belirtti. Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinden sonra açıklamalar yapan ABD\'li yetkili, \"Anastasiades’e ABD ile \'Kıbrıs Cumhuriyeti\' arasında sağlanan strateji işbirliği için memnuniyetimi ifade ettim\" dedi. Wess Mitchell, ABD\'nin, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini ifade etti.
UZUN SÜREN DOSTLUK
\"Anastasiades’e ayrıca, ABD hükümetinin Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki taraflı federal bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki desteğimizi de tekrarladım\" diyen Mitchell, “\'Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı destekleyici bir politika yürütüyoruz ve uzun süren dostluk ilişkilerimize önem veriyoruz\" diye konuştu.
ABD\'li yetkili KKTC\'de de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA AKDENİZAdaABD AvrupaAvrasyaBakan Yardımcısı Wess Mitchell KıbrısABDCumhuriyetinin Akdeniz Münhasır Ekonomik BölgesindeRum Yönetimi Lideri Nikos AnastasiadisCumhuriyetiWess Mitchell ABD KıbrısUZUN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24