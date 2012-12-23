ABD'den referandum yorumu: Mısır kaybetti!

Mısır’da yeni anayasanın oylandığı referandumun ön sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi destekleyen İslamcı partiler, yeni anayasanın ilk iki aşamanın ardından yüzde 64 ile kabul edildiğini belirtti. Sonuçları henüz resmileşmeyen sonuçlar için ABD, "Mısır halkının yenilgisi" yorumunda bulundu.

Mısır'da uzun süredir gerginliği neden olan ve laik kesimlerce ertelenmesi istenmesine rağmen 15 Aralık’ta düzenlenen yeni anayasaya refrandumunun ön sonuçları belli oldu.

Müslüman Kardeşler’in başını çektiği İslamcı partiler, ilk iki oylama aşamasının sonucunda anayasanın yüzde 64 ile kabul edildiğini belirtirken, laik kesim oylamada hile yapıldığını öne sürdü.

Müslüman Kardeşler ve El Ahram gazetesi, bugün yapılan ikinci oylamanın ardından anayasanın yüzde 64 ‘Evet’ oyu aldığını açıkladı.

Müslüman Kardeşler, ülke genelinde referanduma katılımın sadece yüzde 32 olduğunu söyledi.

Bir hafta arayla gerçekleştirilen iki ayrı oylamanın resmi sonuçlarının, seçim komitesi tarafından iki gün içinde açıklanacağı ifade edildi.



'Oylamada sahtekarlık yapılıyor'



Müslüman Kardeşler’in siyasi kolu Özgürlül ve Adalet Partisi, ilk sonuçların gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Mısır halkı, demoktarik bir devlet kurulması adına adım atmaya devam ediyor” derken, ana muhalefeti oluşturan Ulusal Kurtuluş Cephesi, "oylamanın her iki ayağında da sahtekarlık yapıldığını tespit ettiklerini ve bu konuda açıklama yapacaklarını" ifade etti.

Mısır’da yapılan oylama hakkında açıklama yapan ABD’nin Cumhuriyetçi Parti vekili Ileana Ros-Lehtinen, referandum oylamasını, ‘Mısır halkı için yenilgi’ olarak yorumladı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Lehtinen, “Mısır’daki otoriter rejimin İslami bir diktatörlükle yer değiştirmesini kutlayacak değiliz” dedi.



Protestolar devam ediyor



Mısır’da referandum gerginliği sokaklara taşan protesto ve çatışmalarla devam ediyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan İskenderiye’de dün akşam yaşanan çatışmalarda 62 kişi yaralandı.

Başkent Kahire’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünde yoğunlaşan çatışmalarda, 5 Aralık’tan bu yana sekiz kişi hayatını kaybetti.

Referandum süresince, yaklaşık 250 bin asker ve polis güvenliği sağlamak için görev yaptı.



'Siyasi çalışmalar karakterimle uyuşmuyor'



Mısır’da yaşanan gerginlik hala dinmeyecek gibi görünürken, Cumhurbaşkanı Mursi’nin yardımcısı Mahmud Mekki, adının yeni Şura Meclisi’nde açıklanmamasının ardından istifasını verdi.

Mekki, istifa açıklamasında, “Siyasi çalışmalar profesyonel karakterimle uyuşmuyor” dedi ve yargıçlık yaptığı döneme değindi.



Şura Meclisi'ne yeni 90 üye



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 12'sinin parlamentoda temsilcisi bulunmayan 17 parti kadrosundan ve gerisinin de Mısır'ın önde gelen simalarından seçilen 90 yeni ismin Şura Meclisi'ne üye olarak atandığını açıkladı.

Seçilen üyelerin arasında, Vasat Partisi'nden İman Emin Kandil, Mısırımız Partisi Genel Başkanı Rami Lakh ve Hürriyet ve Adalet Partisi'nden (HAP) İsam el-Uryan, Cemal Haşmet ve Halit Abdulkadir Avde olmak üzere yazar Talat Ramih, farklı dinlere mensup 13 din adamı, bazı akademisyen ve hukukçuların da aralarında bulunduğu önemli isimler yer aldı.

Halk Meclisi'nin feshedilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'nin kararı gereğince, yasama yetkisi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'de bulunuyor.

Yeni anayasanın onaylanması halinde ise, yasama yetkisi Şura Meclisi'ne geçecek. Şura Meclisi'nin 3'te biri olan 90 üyeyi ise Cumhurbaşkanı Mursi atıyor.