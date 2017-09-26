ABD'den referandum açıklaması: Bağlayıcı değil, derin hayal kırıklığına uğradık

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) tüm uyarılara rağmen bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, referandumun bağlayıcı olmadığını belirterek ABD yönetiminin referandumdan dolayı derin hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Nauert açıklamasında, referandumun, ABD’nin bölge halkıyla olan ilişkisine bir zarar vermeyeceğini ancak bölgedeki istikrarsızlığı artıracağını ve hayat şartlarını zorlaştıracağını ifade etti. Açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin, bugün Irak Kürdistan Bölgesi dışındaki alanlar da dahil olmak üzere, tek taraflı bir bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğramıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak Kürdistan Bölgesi halkıyla olan tarihi ilişkisi, bağlayıcılığı olmayan bu referandum karşısında değişmeyecektir, ancak atılan bu adımın Kürdistan Bölgesi ve halkı için istikrarsızlık ve hayat şartlarını zorlaştıracağına inanıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

“Komşu devletlerle ilişkiler daha karmaşık hale gelecek”

Nauert açıklamasının devamında bölgesel ilişkilere de değindi. Referandumun sadece Irak hükümeti değil komşu ülkelerle de ilişkileri zora sokacağını söyleyen sözcü, doğacak olan istikrarsılıktan en çok aşırılıkçı grupların faydalanacağını belirtti.

“Tek taraflı referandum, Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin, Irak Hükümeti ve komşu devletlerle olan ilişkisini fazlasıyla karmaşık hale getirecek. IŞİD ile olan savaş bitmiş değil ve aşırılıkçı gruplar istikrarsızlık ve uyumsuzluktan yararlanmanın arayışı içindeler. Tüm tarafların, Iraklıların geleceğini iyileştirmek için, yapıcı bir şekilde diyalog kurmaları gerektiğine inanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, herhangi bir tarafın sınırları değiştirmek için şiddet kullanması ve tek taraflı hareket etmesine karşı çıkmaktadır.” diyen Nauert, açıklamasını, “Amerika Birleşik Devletleri, birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı desteklemektedir ve anayasal çerçeve içerisinde amaçlarını yerine getirmelerinde Iraklıları desteklemek için fırsatları değerlendirmeye devam edecektir.” sözleriyle noktaladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri, Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin bugün, Irak Kürdistan Bölgesi dışındaki alanlar da dahil olmak üzere, tek taraflı bir bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğramıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak Kürdistan Bölgesi halkıyla olan tarihi ilişkisi, bağlayıcılığı olmayan bu referandum karşısında değişmeyecektir, ancak atılan bu adımın Kürdistan Bölgesi ve halkı için istikrarsızlık ve hayat şartlarını zorlaştıracağına inanıyoruz.

Tek taraflı referandum, Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin, Irak Hükümeti ve komşu devletlerle olan ilişkisini fazlasıyla karmaşık hale getirecek. IŞİD ile olan savaş bitmiş değil ve aşırılıkçı gruplar istikrarsızlık ve uyumsuzluktan yararlanmanın arayışı içindeler. Tüm tarafların, Iraklıların geleceğini iyileştirmek için, yapıcı bir şekilde diyalog kurmaları gerektiğine inanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, herhangi bir tarafın sınırları değiştirmek için şiddet kullanması ve tek taraflı hareket etmesine karşı çıkmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı desteklemektedir ve anayasal çerçeve içerisinde amaçlarını yerine getirmelerinde Iraklıları desteklemek için fırsatları değerlendirmeye devam edecektir.