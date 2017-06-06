ABD'den Rakka açıklaması: Harekât uzun ve zorlu olacak

Rakka'nın merkezini IŞİD'den temizleme operasyonu hakkında SDG'nin ardından uluslararası koalisyondan da açıklama yapıldı. Koalisyonun komutanı Stephen Townsend "Harekât uzun ve zorlu olacak ama IŞİD fikrine kararlı bir darbe vuracak" dedi.

Townsend, IŞİD’in Irak ve Suriye’de ‘başkent’ olarak gördüğü Musul ile Rakka’yı kaybetmesinin ardından yeni üyeleri ikna etmekte zorlanacağını söyledi.

Amerikalı komutan, “Hepimiz Manchester’daki kötücül saldırıyı gördük. IŞİD sadece Irak ve Suriye’yi değil, hepimizin vatanını tehdit ediyor. Bu böyle süremez” ifadelerini kullandı. Townsend, “IŞİD Musul ve Rakka’da yenilgiye uğratıldıktan sonra önümüzde hâla zorlu bir mücadele olacak Fakat bu koalisyon güçlü ve IŞİD’in hem Irak hem Suriye’de tamamen yok edilmesi amacına bağlı” dedi.