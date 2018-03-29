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Dünya

ABD'den Polonya'ya 4.6 milyar dolarlık Patriot füzesi satışı

"Polonya ile birlikte çalışmayı iştiyakla bekliyoruz"

29 Mart 2018 12:31

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya ile 4.6 milyar dolar değerindeki Patriot füze savunma sistemi satışının Birinci Aşama anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Açıklamada, sistemin yeni ve son teknoloji ürünü olduğu belirtilirken, anlaşma ile ABD, Polonya ve NATO’nun güçleneceği vurgulandı.
 
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu anlaşmanın, Polonya’nın, kolektif savunma yükünü paylaştığının bir göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Sağlanan bu kazanımların devamı adına İkinci Aşama’yı da nihayetlendirmek için Polonya ile birlikte çalışmayı iştiyakla bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:
 
Amerika Birleşik Devletleri, bugün Varşova’da Polonya ile imzalanan 4.6 milyar dolar değerindeki Patriot füze savunma sistemi alımı Birinci Aşama anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladı. Bu anlaşma Polonya’nın hava ve füze savunması için yeni, son teknoloji ürünü bir komuta ve kontrol sistemini içeriyor. Bu anlaşmanın imzalanması ABD’nin, Polonya’nın ve  Doğu kanadıyla birlikte NATO’nun güvenliğini ve kapasitesini güçlendirecek. Anlaşma, Polonya’nın savunma bütçesinin yüzde 20’sini de ayırdığı, devam eden savunma modernizasyon programıyla, kolektif savunmanın yükünü paylaşmaya yaptığı yatırımı ve Başkan Trump ve Başkan Duda’nın, 2017 yılında Varşova’da yaptıkları toplantıda birlikte verdikleri taahhütlerin sonuçlandığını gösteriyor. Anlaşma ayrıca ABD ve Polonya’da iş imkanları yaratıyor.
 
Sağlanan bu kazanımların devamı adına İkinci Aşama’yı da nihayetlendirmek için Polonya ile birlikte çalışmayı iştiyakla bekliyoruz.

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