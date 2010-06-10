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Dünya

ABD'den petrolcülere daha sıkı kurallar yolda

ABD İçişleri Bakanlığı deniz dibi sondaj çalışmaları için daha sıkı yeni kurallar yayımladı.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Obama’nın petrol şirketi BP’ye yönelik bugüne kadarki en sert ifadeleri kullanmasından bir gün sonra, İçişleri Bakanlığı deniz dibi sondaj çalışmaları için daha sıkı yeni kurallar yayımladı.

ABD'den petrolcülere daha sıkı kurallar yolda

Bundan böyle petrol şirketleri, keşfe başlanmadan önce, kuyuyu çalışırken mühürlemeye imkân veren özel kapakçığın çalıştığını, bağımsız bir kurumdan belgelemek zorunda. Deepwater Horizon platformundaki patlamaya bu aracın arızalanması sebep olmuştu.

Başkan Obama gelecek hafta bölgeyi dördüncü kez ziyaret edeceğini açıklarken, BP’nin baş yetkilisi Doug Suttles da şirketin haftaya hemen hemen bütün sızıntıyı engellemeyi başaracağını beklediklerini söyledi. İkinci pompalama gemisinin süreci düzelteceğini ve yeni kapağın sızıntıyı azaltacağını belirten Suttles, şu an kıyılardaki petrolün temizlendiğine inandığını de ekledi. İngiliz petrol devi BP önceki gün Twitter’a yazdığı mesajında da 49 milyon dolar değerinde (yaklaşık 78.5 milyon TL) 18 bin çek kestiğini ve bu tazminatın yüzde 90’ının da balıkçılara verildiğini söyledi.


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