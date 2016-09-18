ABD'den Pakistan'da öldürdüğü İtalyan'ın ailesine 1.2 milyon dolar 'bağış'

ABD, Pakistan'da 2015'te bir drone saldırısında öldürdüğü İtalyan yardım görevlisi Giovanni Lo Porto'nun ailesine "bağış" adı altında 1.2 milyon dolar ödedi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Pakistan'da bir yardım kuruluşu için çalışırken 2012'de kaçırılan Giovanni Lo Porto, Ocak 2015'te ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

37 yaşındaki Lo Porto ile birlikte esir tutulan 73 yaşındaki ABD'li Warren Weinstein de aynı operasyonda öldü.

ABD yönetimi geçen Nisan ayında yapılan bir açıklamada, Afganistan-Pakistan sınırındaki bir sınır bölgesinde El Kaide'nin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda Lo Porto ile Weinstein'ın öldüğünü kabul etmişti.

İtalyan La Repubblica gazetesi, söz konusu operasyonun Pakistan sınırları içinde insansız hava taşıtı aracılığıyla yapıldığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, ABD ilk kez Pakistan'da yanlışlıkla öldürdüğü bir sivilin yakınlarına resmi olarak ödemede bulundu.

ABD'nin Roma Büyükelçiliği Lo Porto ailesine ödeme yapıldığını doğrularken, miktar hakkında bilgi vermedi. Lo Porto ailesi ise 1.2 milyon dolarlık bağış yapıldığını doğruladı.

Öte yandan ABD'nin, 1.2 milyon dolarlık ödemeyi "tazminat" değil "Lo Porto'nun anısına bağış" adı altında yaptığına da dikkat çekildi.

Washington yönetiminin, resmi olarak savaşta olmadığı bir ülkede öldürdüğü bir sivil için yasal sorumluluk almadan reaksiyonları azaltmak amacıyla "tazminat" yerine "bağış" formülünü tercih ettiği öne sürüldü.

Ansa ajansının haberine göre Giovanni Lo Porto'nun kardeşi Daniele ise bağış anlaşmasını doğrularken, halen kardeşinin öldüğü operasyonla ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıklarından şikayet etti.

Daniele Lo Porto, "Temmuz ayında avukatlarımız Roma'da Amerikan hükümetinin bir temsilcisiyle buluştu. Bize 1.2 milyon dolar teklif ettiler, biz de kabul ettik. Ancak bize tazminat yerine bağışta bulundular ve bu yüzden İtalyan devletine vergi de ödemek zorunda kaldık" dedi.

Kardeşinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili tüm gerçeklerin halen kendilerine açıklanmadığını da söyleyen Daniele Lo Porto "Neler yaşandığını bilmek istiyoruz. Gerçeği öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.