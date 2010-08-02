-ABD'DEN PAKİSTAN'A TERÖRLE MÜCADELE DESTEĞİ WASHİNGTON (A.A) - 01.08.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, terörle mücadele konusunda Pakistan'ı savunarak, bu ülkenin militanların izini sürmede aktif olarak çalıştığını belirtti. Gates yaptığı açıklamada, ''Pakistan'ın stratejisinde bir değişiklik saptadığını, Pakistanlıların, kendileriyle gittikçe daha fazla iş birliği yaptığını ve militalarla savaşmak için kendileriyle çalıştığını'' söyledi ve ''Pakistan'ın kuzeybatı kesiminde 140 bin askerin kendileriyle aynı militanlara karşı savaştığını'' belirtti. Gates, Pakistan'ın, Veziristan'da veya Svat Vadisi'ndeki mevzilere saldırılar düzenleyerek, Taliban militanlarına karşı mücadeleye katıldığını gösterdiğini söyledi.