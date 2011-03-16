-ABD'DEN PAKİSTAN'A HAVA SALDIRISI İSLAMABAD (A.A) - 16.03.2011 - Amerikan insansız hava aracının, Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi. Pakistan güvenlik kaynaklarına göre ABD saldırısı, Afganistan sınırında bulunan Kuzey Veziristan'ın Data Hel bölgesinde bir eve düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldüğü saldırı, bölgedeki güvenlik kaynakları tarafından doğrulandı. ABD'nin Pakistan topraklarında 2008'de başlattığı hava saldırılarında 1700'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor.