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Dünya

ABD'DEN PAKİSTAN'A HAVA SALDIRISI İSLAMABAD (A.A)

16 Mart 2011 10:02

-ABD'DEN PAKİSTAN'A HAVA SALDIRISI İSLAMABAD (A.A) - 16.03.2011 - Amerikan insansız hava aracının, Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.     Pakistan güvenlik kaynaklarına göre ABD saldırısı, Afganistan sınırında bulunan Kuzey Veziristan'ın Data Hel bölgesinde bir eve düzenlendi.  İlk belirlemelere göre 5 kişi öldüğü saldırı, bölgedeki güvenlik kaynakları tarafından doğrulandı. ABD'nin Pakistan topraklarında 2008'de başlattığı hava saldırılarında 1700'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor.

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