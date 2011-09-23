T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den Pakistan'a çağrı WASHINGTON (A.A)

23 Eylül 2011 21:31

-ABD'den Pakistan'a çağrı WASHINGTON (A.A) - 23.09.2011 - ABD, Pakistan'a Hakkani örgütüyle tüm bağlarını koparması çağrısı yaptı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hakkani örgütünün 13 Eylül'de Kabil'deki büyükelçiliğimize yönelik ve diğer saldırıların sorumlusu olduğunu biliyoruz" dedi. Hakkani örgütünün Pakistan'daki gizli sığınaklardan yönetildiğini ve Pakistan hükümetinin bu yerlere karşı gerekli önlemleri almadığını da bildiklerini söyleyen Carney, bunun ABD'yi uzun süredir endişelendiren ve Pakistan ile açıkça veya özel olarak müzakere ettikleri bir konu olduğunu kaydetti. Sözcü, "Bu örgütün ABD veya Pakistanlılar için artık tehlike oluşturmaması amacıyla İslamabad, bu örgütle tüm ilişkilerini kesebilmeli ve etkin, acil önlemler almalı" diye konuştu. Pakistan, ABD'nin, İslamabad'ı militanlara yönelik savaştaki performasını açıkça eleştirmeye devam etmesi durumunda bir müttefikini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24