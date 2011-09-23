-ABD'den Pakistan'a çağrı WASHINGTON (A.A) - 23.09.2011 - ABD, Pakistan'a Hakkani örgütüyle tüm bağlarını koparması çağrısı yaptı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hakkani örgütünün 13 Eylül'de Kabil'deki büyükelçiliğimize yönelik ve diğer saldırıların sorumlusu olduğunu biliyoruz" dedi. Hakkani örgütünün Pakistan'daki gizli sığınaklardan yönetildiğini ve Pakistan hükümetinin bu yerlere karşı gerekli önlemleri almadığını da bildiklerini söyleyen Carney, bunun ABD'yi uzun süredir endişelendiren ve Pakistan ile açıkça veya özel olarak müzakere ettikleri bir konu olduğunu kaydetti. Sözcü, "Bu örgütün ABD veya Pakistanlılar için artık tehlike oluşturmaması amacıyla İslamabad, bu örgütle tüm ilişkilerini kesebilmeli ve etkin, acil önlemler almalı" diye konuştu. Pakistan, ABD'nin, İslamabad'ı militanlara yönelik savaştaki performasını açıkça eleştirmeye devam etmesi durumunda bir müttefikini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.