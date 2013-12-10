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Dünya

ABD'den Nobel ödüllü 'Liu Şiaobo'yu serbest bırakın' uyarısı

John Kerry, Nobel Barış Ödülü sahibi Çin'li Liu Şiaobo'nun devlete karşı yıkıcı eylemlerde bulunduğu suçlamasıyla hapsedilişinin beşinci yılı nedeniyle açıklama yaptı

10 Aralık 2013 14:53

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Çin’i uyararak Nobel Barış Ödülü Sahibi Liu Şiaobo’nun serbest bırakılmasını istedi. John Kerry tarafından yayınlanan açıklamada "Çinli yetkilileri Liu Şiaobo’yu serbest bırakmasını, eşinin ev hapsinin sona ermesini, Lui ve ailesinin uluslararası olarak tanınan temel hak ve özgürlüklerinin garanti alması için güçlü şekilde uyarıyoruz” ifadesi yer aldı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kerry’nin açıklaması, Liu’nun devlete karşı yıkıcı eylemlerde bulunduğu suçlamasıyla hapsedilişinin beşinci yılı nedeniyle yayınlandı. Kerry ayrıca 2010 yılından beri ev hapsinde olan Liu’nun eşi Liu Şia’nın da serbest bırakılmasını istedi.

Kerry, Bayan Liu’nun baskılar yüzünden depresyonla baş ettiğini belirtti.

Liu Şiaobo, Çin'de siyasi reform talep eden bir manifestonun yazılışında yer almış ve bundan dolayı, devlete karşı yıkıcı eylemlerde bulunduğu suçlamasıyla 11 yıl hapse mahkûm edilmişti. Çin yönetiminden gelen şiddetli itirazlara karşın geçen sene Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı.

John Kerry yayınladığı açıklamada "ABD'nin, evrensel bir hak olan düşünceleri ifade ettikleri için Lui ve diğer eylemcilerin Çinli yetkililerin hapiste tutmasından ötürü derin üzüntü içinde olduğunu" söyledi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Çinli yetkilileri Liu Şiaobo’yu serbest bırakmasını, eşinin ev hapsinin sona ermesini, Lui ve ailesinin uluslararası olarak tanınan temel hak ve özgürlüklerinin garanti alması için güçlü şekilde uyarıyoruz”

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