ABD'den Myanmar ordusuna Arakan yaptırımı

ABD, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına karışmış Myanmarlı askeri birlikler ve yetkililere askeri desteğini durdurduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yazılı açıklamasında, ABD'nin 'demokratik bir topluma doğru geçiş sürecinde olan Myanmar'ı desteklediğini' ancak buna karşı Arakan'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle orduda görev yapan ve daha önce görevde bulunmuş üst düzey askerlere yönelik ilave tedbirler alındığını duyurdu.

Arakan'da yaşanan gelişmelerden ABD'nin 'derin kaygı duyduğunu' belirten Nauert, bu olaylardan aralarında resmi olmayan yetkililerin ve milislerin de olduğu kişi ve kurumların sorumlu tutulmasının 'kaçınılmaz' olduğunu belirtti.

Nauert, mevcut 'sınırlı birliktelik ve Myanmar ordusuna uzun zamandan beri silah satışının durdurulması'na ilaveten alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Ekoomik önlemler

25 Ağustos'tan itibaren üst düzey Myanmar ordusu liderlerinin ABD'ye girmelerine izin verip vermeme konusundaki mevcut değerlendirmelerini durdurduklarını ifade eden Nauert, buna ek olarak bu kişilere ekonomik önlemler alma seçeneklerini ele aldıklarını aktardı.

Nauert, Arakan'da operasyona katılmış Myanmarlı askerlerin hiçbirinin ABD destek programlarından yararlandırılmayacağını belirtti.

Myanmar hükümetine de seslenen Nauert, ülkedeki ilgili bölgelerin Birleşmiş Milletler delil bulma misyonu, uluslararası yardım organizasyonları ve basına bir an önce açılması çağrısında bulundu. Nauert, ilgili kişilere ekonomik yaptırım uygulanması için de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ağustos sonundan bu yana Myanmar ordusu ve sivillerin saldırıları nedeniyle 600 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e kaçtı.