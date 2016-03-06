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Dünya

ABD: Musul operasyonu başlamak üzere, Irak isterse asker göndeririz

"ABD kara birlikleri, ancak Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin telebi üzerine operasyona katılacak"

06 Mart 2016 14:45

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk, Musul'u kurtarma operasyonunun başlamak üzere olduğunu belirterek diğer ülkelerden de destek talep etti. Operasyona 30 bin askerin katılması planlanıyor. ABD'li kara birliklerinin operasyona katılımının ancak Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talebi üzerine gerçekleşebileceğini ifade eden McGurk, Bağdat'ın onayı olmadan Suudi Arabistan güçlerinin Irak'a girmesinin mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.

Radikal'de yer alan habere göre, McGurk Musul'u kurtarma operasyonunun başlamak üzere olduğunu belirterek, Irak'ın istikrarı için tüm ülkelerden destek istedi. McGurk, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Peşmerge güçleri IŞİD mevzilerine saldırılar düzenliyor. Musul operasyonu başlamak üzere. Kompleks bir operasyon söz konusu ancak askeri planlaması iyi yapıldı" dedi.

ABD'li kara birliklerinin operasyona katılımının ancak Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talebi üzerine gerçekleşebileceğini ifade eden McGurk, Bağdat'ın onayı olmadan Suudi Arabistan güçlerinin Irak'a girmesinin mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi. McGurk, Irak'ta istikrarın sağlanması için tüm ülkelere acil yardım çağrısı yaparken ülkesinin de Irak'ı ekonomik olarak desteklediğini belirtti.

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilere ilişkin ise McGurk, "Vatandaşların barışçıl gösteri düzenleme hakkı var. Başbakan İbadi'nin reform hamlelerini de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Bu yılın sonuna kadar alınması zor

 

Öte yandan, Koalisyon Sözcüsü Albay Christopher Garver, Musul'u Kurtarma Operasyonu'na Irak güvenlik güçlerinden 30 bin askerin katılacağını söyledi. 8 ila 12 Irak tugayı ile iki Peşmerge tugayının her biri 2 ila 3 bin askerle Musul operasyonuna destek vereceğini söyledi.

Musul'daki IŞİD mensuplarının sayısının 10 binin üstünde olmadığını söyleyen Christopher Garver, şöyle devam etti:

"Petrol ve diğer mali kaynakları koalisyon güçlerinin savaş uçakları tarafından bombalandığı için örgüt, mensuplarına cüzi bir para verebiliyor. Ayrıca ailelerini Musul'un dışına gönderiyorlar" dedi.  Garver, bu yılın sonuna kadar Musul'un geri alınmasının düşük ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi.

IŞİD, Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u Haziran 2014'te ele geçirmişti. Irak hükümeti, Musul'u kurtarma operasyonu hazırlıkları kapsamında geçen aydan itibaren kent yakınındaki kamplara çok sayıda asker ve askeri araç sevkıyatı yapmaya başladı.

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