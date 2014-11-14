ABD'den Musul için kara sinyali

ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, Musul'un IŞİD'den geri alınması için ABD kara birliklerinin kullanılması ihtimaline açık olduğunu söyledi.

Dempsey, Musul'un ve Irak'ın Suriye sınırı yakınındaki bölgelerin IŞİD'den geri alınması için sınırlı sayıda ABD askerinin, Irak ordusuna destek vermek üzere konuşlanabileceğini belirtti.

Dempsey'nin bu sözleri, ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak'taki ABD askeri danışman sayısını bin 600'den 3 bin 100'e çıkarmasının ardından geldi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey ayrıca IŞİD'in elindeki bölgelerin geri alınabilmesi için 80 bin eğitilmiş ve yetkin Irak askerine ihtiyaç olduğunu da söyledi.