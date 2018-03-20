ABD'den Münbiç açıklaması: Çekilmiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Tüm tarafları IŞİD'le mücadeleye odaklanmaya çağırıyoruz. Afrin'de askerimiz yok ama Münbiç'teyiz çekilmiyoruz" mesajını verdi. Öte yandan ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. Açıklamada, "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Münbiç’te askerlerinin olduğunu ve orda kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye’nin Afrin’de hakimiyeti ele geçirmesinden sonra gözler Türk askerine çevrildi. Pentagon Sözücüsü Albay Robert Manning, ABD askerlerinin Afrin’de bulunmadığını ancak Münbiç’te askerlerinin olduğunu hatırlatarak “Açıkça ifade ettik ki, onlar orda ve ABD Münbiç’teki askerlerini çekmeyecek ve orda önlem alacak” diye konuştu.

“IŞİD’in kritik noktalarda güçlenmesine izin vermeyiz"

Suriye’nin Kuzey’inde yaşanan gelişmeler hakkında endişeli olduklarını belirten Pentagon Sözcüsü, bütün tarafların IŞİD ile savaşmaya odaklanması gerektiğini söyledi. ABD’nin bölgede herhangi bir tarafın yanında yer almadığını belirten Manning “IŞİD’in kritik noktalarda güçlenmesine izin veremeyiz” dedi.

Türkiye’nin meşru sınır güvenliğini sağlamaya hakkı olduğunu belirten Manning “Yoğun nüfuslu bölgelerde savaş ihtimali konusunda da derinden endişe duyuyoruz. Sınır bölgelerinin ötesinde yapılacak diğer operasyonlar daha fazla askeri güç gerektirecek ve zaten kötüleşen insani durumun daha da şiddetlenmesine neden olacaktır” dedi.

ABD Dışişleri: "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış"

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümetinin Afrin'de son 48 saatte gerçekleşen gelişmeler karşısında kaygılı olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada, "Afrin, Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

Bölgedeki endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirten Nauert, ABD'nin Türkiye, Rusya ve Suriye'nin de dahil olduğu bölgedeki güçlere uluslararası yardım kuruluşlarının bölgedeki şiddetten kaçanlara acil yardım ulaştırması için gerekenleri yapması için çağrı yaptığını belirtti.

ABD'nin Afrin bölgesinde herhangi bir operasyonunun bulunmadığının tekrar hatırlatıldığı açıklamada, ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'nin haklı güvenlik endişeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceğinin altı çizildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Türk askerinin Afrin'de bulunmasının gayrimeşru olduğunu öne sürdü.