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Dünya

ABD'den Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile Münbiç konusunun görüşüldüğünü bildirdi

02 Şubat 2018 21:37

ABD Savunma Bakanı James Mattis Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AFrin bölgesinin YPG kontrolünden alınmasının ardından, sıradaki hedefin Münbiç bölgesi olacağını açıklamıştı. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Zeytin Dalı Harekâtı ve Türkiye’nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı. 

Bir soru üzerine Mattis, "Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı'nın IŞİD operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını" savundu. 

Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur" dedi. 

Mattis ayrıca, Suriye’de Esad rejiminin klor gazını silah olarak kullandığının farkında olduklarını ancak sarin gazı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi. 

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