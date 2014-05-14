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Dünya

ABD'den MİT Yasası'na 'Bağımsız medyaya engel' göndermesi

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Jen Psaki, 'Türkiye'de basın özgürlüğü ve bilgiye erişim sağlanması için teşvikte bulunuyoruz' dedi

14 Mayıs 2014 08:26

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Jen Psaki, “Açık ve demokratik toplumların temel unsuru olan bağımsız medyanın engellenmesine yönelik her türlü gayretten endişe duyacaklarını” söyledi.

Günlük basın toplantısında MİT Yasası’na ilişkin soruları cevaplayan Psaki, “Türkiye’yi basın özgürlüğünün sağlanması ve kamuoyunun herhangi bir engelleme olmaksızın bilgiye ulaşımına izin verilmesi konusunda teşvik ediyoruz. Bağımsız ve kısıtlamaya maruz kalmayan medya, açık ve demokratik toplumların temel unsurudur. Bunlara engel teşkil edecek her türlü girişim bizim için endişedir” diye konuştu.

 

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