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Dünya

ABD'den 'MİT tırları' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, MİT TIR'larıyla ilgili, ‘O soruyu Türk hükümetine sormanızı öneririz’ karşılığını verdi

31 Mayıs 2015 00:21

ABD Dışişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Direktörü Jeff Rathke, günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, MİT TIR'ları ile ilgili soruya verdiği yanıtta, “O soruyu Türk hükümetine sormanızı öneririm” dedi.

Adana’da 19 Ocak 2014’te durdurulan Suriye’ye insani yardım taşıdığı iddia edilen MİT’e ait TIR’lardaki silah görüntüleri Cumhuriyet'in haberiyle dün ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Rathke, başka bir soru üzerine de, “Koalisyon ortağımız Türklerle eğit-donat konusunda çok yakından çalışıyoruz, bu açık. Ancak sizin sözünü ettiğiniz haberlerin, bununla bir bağlantısı yok” dedi.

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