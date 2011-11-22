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Dünya

ABD'den Mısır'daki şiddete kınama  AIR FORCE ONE UÇAĞI/WASHINGTON (A.A)

22 Kasım 2011 22:06

-ABD'den Mısır'daki şiddete kınama  AIR FORCE ONE UÇAĞI/WASHINGTON (A.A) - 22.11.2011 - Beyaz Saray, Mısır'daki ''acınası'' şiddete son verilmesi ve ülkede seçimlerin yapılması çağrısında bulundu. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Mısır'daki şiddetten derin endişe duyduklarını belirterek, ''Şiddet içler acısı. Tüm taraflara, itidalli davranmaları çağrısında bulunuyoruz'' dedi. Bu arada, Mısır'da gösteriler sırasında güvenlik güçlerine molotof kokteyl attıkları iddiasıyla tutuklanan 3 ABD vatandaşının kimlikleri belli oldu. Georgetown Üniversitesi'nin sözcüsü, tutuklananlardan birinin öğrencileri olduğunu belirterek, üniversite yönetiminin hala ailesine ulaşmaya çalıştığını, bu nedenle isminin açıklanmayacağını bildirdi. Diğer iki ABD vatandaşının Indiana Üniversitesi öğrencileri Gregory Porter ve Luke Gates oldukları, tüm öğrencilerin Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde öğrenim gördükleri belirtildi. Luke Gates'in babası, oğlunun Indiana Üniversitesi'nde yabancı çalışmaları bölümünde üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu, geçen Ağustos ayından bu yana Mısır'da bulunduğunu, burada siyaset bilimi ve Arapça öğrenimi gördüğünü kaydetti.

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