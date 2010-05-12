ABD'den Mısır'a silah ve mermilerle uçtu!

T24 - ABD'nin New York kentinden Mısır'a inen bir yolcunun sinirli hareketlerinden şüphelenen güvenlik güçleri, yolcunun bavullarını kontrol etti. Bavuldan silahlar, cephaneler ve bıçaklar çıkarken, yolcu gözaltına alındı.





Havalimanı güvenlik birimi kaynakları, Mısır kökenli Amerikalı akademisyen Muhammed İbrahim Marai'nin sinirli davranışlarından şüphelenen polisin bavulunda yaptığı kontrolde metal kutulara saklanmış 2 silahın yanı sıra 250 mermi bulunduğunu, bavulun bir cebinde de 2 kılıç, 5 hançer ve 2 bıçak ele geçirildiğini belirtti.





Marai hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden kaynaklar, bu kişinin silahlarının Kahire'ye gelişinden önce nasıl olup da bulunamadığının da araştırıldığını ifade etti.

