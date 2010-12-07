-ABD'DEN MISIR'A SEÇİM UYARISI WASHINGTON (A.A) - 07.12.2010 - ABD, Mısır'ın, ikinci turu Pazar günü yapılan genel seçimlerden sonra ortaya çıkan sorunları çok geçmeden halletmesi gerektiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Megan Mattson, hükümetin mevcut yasaları uygulaması ve sivil toplum gözlemcileri ile adayların temsilcilerine şeffaflık ile tam erişim hakkı sağlanmasının seçimlere güveni sağlayacağını belirtti. Mattson, "Mısır'da, gelecekte seçimlerin adil ve özgür bir ortamda yapılmasının garanti altına alınması için gerekli adımların bir an önce atılmasını umduklarını" kaydetti. Megan Mattson ayrıca, "Mısır Yüksek Seçim Komisyonunun, usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma yürütme sorumluluğu taşıdığını" ifade etti. Mısır'da ikinci turu Pazar günü yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları bugün açıklandı. Mısır Enformasyon Bakanlığının, Yüksek Seçim Komisyonundan alarak medyaya dağıttığı sonuçlara göre, iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi, 508 sandalyeden 420'sini kazandı. Ülkede önceki gün seçim sonuçlarının gayrı resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından çıkan olaylarda 8 polis ile 17 sivil yaralanmıştı.